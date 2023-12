Emirates wird ausgezeichnet

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates wird bei den Gulf Business Awards 2023 zum Transport- und Logistikunternehmen des Jahres gekürt.

Der erstklassige Service und die erstklassigen Produkte, das Engagement für ein optimales Kundenerlebnis an jedem Berührungspunkt und der Fokus auf kontinuierliche Innovation haben Emirates die begehrte Auszeichnung "Transport & Logistics Company of the year" bei den Gulf Business Awards 2023 ermöglicht. Die Auszeichnung unterstreicht das langjährige Engagement der Fluggesellschaft, in jeder Kabinenklasse das beste Erlebnis über den Wolken und am Boden zu bieten.

Scheich Majid Al Mualla, Divisional Senior Vice President International Affairs bei Emirates, nahm die Auszeichnung bei einer Zeremonie im Hotel Palazzo Versace entgegen. Die Gulf Business Awards sind die prestigeträchtigste Auszeichnung der Region für Unternehmen, Marken, Führungskräfte und Unternehmer aus den Bereichen Bankwesen, Finanzen und Investitionen, Bauwesen, Immobilien, Gesundheitswesen, Transport und Logistik, Technologie, Einzelhandel und Gastgewerbe.

Die Nominierten werden anhand von Kriterien wie Innovation, Wachstum, Finanzergebnisse, Produktqualität, Serviceleistung und soziale Verantwortung des Unternehmens bewertet und beurteilt. Eine Jury aus führenden Vertretern der Branche wählt dann die Gewinner auf Grundlage der per Publikumswahl erhaltenen Stimmen.

Emirates hat in diesem Jahr die Einführung der beliebten Premium-Economy-Kabine im Rahmen ihrer zwei Milliarden US-Dollar Investition in Kabinen- und Serviceverbesserungen vorangetrieben. Heute bedient die Airline zwölf Städte mit dem neuen Premium Economy-Produkt, darunter London Heathrow, Sydney, Melbourne, Christchurch, Auckland, Singapur, Los Angeles, New York, Houston, San Francisco, Mumbai und Bengaluru. Bis Ende dieses Jahres wird die Liste auf 14 Städte anwachsen, wenn ab dem 20. Dezember Tokio Narita und Sao Paulo hinzukommen.

Die Fluggesellschaft investiert zudem auch in ihre künftige Flotte, um ihren Kunden ein optimales Flugerlebnis zu bieten und ihr Streckennetz zu stärken. Auf der Dubai Airshow kündigte Emirates den Kauf weiterer 90 Boeing 777-9, 777-8 und fünf 787 im Wert von 52 Milliarden US-Dollar sowie von 15 zusätzlichen Airbus A350-900 im Wert von 6 Milliarden US-Dollar an. An seinem Drehkreuz in Dubai hat Emirates die Abfertigung durch Technologien wie Biometrie optimiert, so dass Reisedokumente wie Bordkarten und Reisepässe nicht mehr benötigt werden.

Sir Tim Clark wurde bei den Gulf Business Awards ausserdem mit den Auszeichnungen "Transport & Logistics Business Leader of the Year" und "Business Leader of the Year" geehrt. Mit den Auszeichnungen werden vorbildliche Führungskräfte gewürdigt, die einen bedeutenden Beitrag zum Wachstum ihrer jeweiligen Branche und Organisation geleistet haben. Sir Tim Clark hat Emirates seit den frühen Anfängen der Fluggesellschaft als Teil eines kleinen Managementteams von 10 Personen geführt. Seitdem hat er die Fluggesellschaft durch einige ihrer grössten Herausforderungen geleitet und dabei geholfen, Emirates zur grössten internationalen Fluggesellschaft der Welt zu machen, die für ihre hervorragenden Produkte und Dienstleistungen bekannt ist.

Sir Tim Clark bedankte sich auf der Bühne bei den Tausenden von Emirates-Mitarbeitenden: "Diese Auszeichnung ist eine echte Teamleistung des Emirates-Managements und der vielen Tausend Menschen, die in den letzten 38 Jahren durch unser Unternehmen gegangen sind und es zu der Fluggesellschaft gemacht haben, die sie heute ist, in einem grossartigen Land und einer grossartigen Stadt, den VAE und Dubai. Emirates ist eine Marke, die sich Dubai zu eigen gemacht hat, und wir hoffen, dass die Marke mit dem Elan und der visionären Führung dieses Landes sich selbst und Dubai noch weiter voranbringen wird."