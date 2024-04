Emirates kommt mit einem Airbus A380 an die ILA

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates wird an der diesjährigen Internationale Luftfahrtausstellung ILA Berlin einen Airbus A380 ausstellen.

Emirates, der weltweit größte A380-Betreiber, wird auf der ILA Berlin 2024 seine A380 in einer Vier-Klassen-Konfiguration an allen fünf Messetagen präsentieren und bekräftigt damit sein langjähriges Engagement für die wichtigste Innovationsmesse der Luft- und Raumfahrtindustrie in Europa. Das Emirates-Flaggschiff wird das größte Flugzeug und der einzige Airbus A380 auf dem Berlin ExpoCenter Airport sein.

Die ausgestellte Emirates A380 bietet eine neu umgerüstete Vier-Klassen-Kabinenkonfiguration mit First-Class-Privatsuiten und 76 modernisierten Flachbettsitzen in der Business Class auf dem Oberdeck sowie die viel beachtete Emirates Premium-Economy-Kabine im vorderen Teil des Hauptdecks.

Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe: „Unsere A380-Flotte ist und bleibt ein wichtiger Teil der Erfolgsgeschichte von Emirates. Wir freuen uns, zum siebten Mal mit unserem Flaggschiff auf die ILA Berlin zurückzukehren und Fachbesuchern sowie der Öffentlichkeit an allen Messetagen unser ‚Fly-better‘-Markenversprechen zu präsentieren. Die Emirates A380 ist seit 2010 fester ILA-Bestandteil. Mit unserer Messeteilnahme unterstreichen wir unser jahrzehntelanges Engagement für den deutschen und europäischen Markt, das Konnektivität, strategische Partnerschaften und gegenseitige Vorteile umfasst.“

„Wir fliegen seit über 35 Jahren ab Deutschland und engagieren uns weiterhin für den Tourismus und die lokale Wirtschaft in diesem Markt. Emirates ist der festen Überzeugung, dass Berlin und Brandenburg großes Potenzial haben, ein erfolgreiches Ziel für Langstreckenflüge zu werden. Wir hoffen, dass wir den Flughafen Berlin Brandenburg in Zukunft als unseren fünften Abflughafen in Deutschland im Liniendienst bedienen können“, so Volker Greiner weiter.

Martin Kroell, Mitglied des Vorstands des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI): „Wir freuen uns sehr, dass Emirates auch dieses Jahr auf der ILA zu Gast ist! Die spektakulär ausgestattete Emirates A380 ist gleichermaßen Publikumsliebling und Anziehungspunkt für Fachbesucher. Dass sie so dieses Jahr außerhalb Dubais nur in Berlin zu sehen ist, ist ein klares Bekenntnis zum europäischen Markt und der ILA, der bedeutendsten Luft- und Raumfahrtmesse in der Europäischen Union in diesem Jahr.“

Unter dem Motto „Pioneering Aerospace“ trifft sich die weltweite Luft- und Raumfahrtindustrie im Herzen Europas, um die Zukunft der Luft- und Raumfahrt zu präsentieren und zu diskutieren. Zentrale Themen sind Innovation, neue Technologien und Nachhaltigkeit sowie klimaneutrale Luftfahrt, Mobilität, Sicherheit und Vernetzung.

Die Vier-Klassen-A380 von Emirates verfügt über 14 First-Class-Privatsuiten, 76 Flachbettsitze in Business Class, 56 Sitze in Premium Economy Class und 338 ergonomisch gestaltete Economy-Class-Sitze. Sowohl Business-Class- als auch First-Class-Gäste haben Zugang zur ikonischen Emirates A380 Bord-Lounge mit Bar, während First-Class-Passagiere zusätzlich Zugang zu den exklusiven Spa-Duschen haben.

Emirates