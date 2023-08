Emirates doppelt nach mit A380

Emirates will ab dem 1. Juli 2010 einen weiteren Airbus A380 auf der London Heathrow Route einsetzen.

Zusätzlich zu dem täglichen Flug EK001 ab Dubai wird die A380 neu auch für den Flug EK 003 zum Einsatz kommen. Emirates Vizepräsident Commercial Operations, Europa und Russland, Salem Obaidalla, sagte, der Einsatz einer zweiten Maschine auf einer Strecke sei ein wichtiger Schritt für die Airline und ein längerfristiges Zugeständnis. Der Superjumbo bietet 517 Plätze, davon 14 Betten in First Class Suites mit Türen, 76 Fully-Flat Sitze in der Business Class und 427 Economy Sitze verteilt in vier Kabinen. Emirates betreibt nun acht A380 und fliegt damit neben London auch nach Toronto, Paris, Jeddah, Bangkok, Seoul, Sydney und Auckland.