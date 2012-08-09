InterSky beschafft ATR 72-600

Die Regionalfluggesellschaft InterSky hat sich zum Kauf von zwei neuen ATR 72-600 entschieden. Die Investition beziffert die Geschäftsleitung mit 23,5 Millionen US Dollar pro Maschine, dazu müssen noch die Kosten für Ersatzteile addiert werden.

Die Regionalfluggesellschaft Intersky hat sich zum Kauf von zwei neuen ATR 72-600 entschieden. Die Investition beziffert die Geschäftsleitung mit 23,5 Millionen US Dollar pro Maschine, dazu müssen noch die Kosten für Ersatzteile addiert werden.