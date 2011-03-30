People`s Viennaline abgehoben

Nun hat Altenrhein auch eine Fluggesellschaft, People`s Viennaline hat auf den Sommerflugplan den Betrieb aufgenommen.

Die Fluggesellschaft steht auf der Strecke Wien Altenrhein in direkter Konkurrenz mit Austrian Airlines, die ursprünglich diesen Linienflug aus Rentabilitätsgründen einstellen wollte. Die Idee von People`s Viennaline war es, den Leuten aus dem Dreiländereck am Bodensee weiterhin eine attraktive Verbindung nach Wien anbieten zu können. Die Strecke wird täglich bis zu dreimal mit einem modernen Embraer 170 bedient, der von Finnair eingemietet wird und 76 Fluggäste aufnehmen kann.