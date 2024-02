Emirates baut Australien Angebot aus

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates baut die Flugkapazität nach Australien weiter aus, dazu bietet Emirates wieder Flüge nach Adelaide an und baut Verbindungen nach Brisbane und Perth aus.

Emirates baut in diesem Jahr nicht nur den Flugbetrieb nach Brisbane und Perth weiter aus, sondern nimmt auch den täglichen Flug nach Adelaide wieder ins Portfolio auf. Ab dem 1. Oktober wird der zweite tägliche Flug EK430/431 zwischen Dubai und Brisbane mit der A380 durchgeführt. Ab dem 1. Dezember wird zudem eine zweite tägliche Verbindung zwischen Dubai und Perth mit einer Boeing 777-300ER in das Programm aufgenommen. Die langersehnte Wiederaufnahme der Verbindung in die südaustralische Hauptstadt Adelaide erfolgt am 28. Oktober 2024. Ausserdem wurde die Emirates Lounge in Brisbane gerade frisch renoviert und erstrahlt nun in neuem Glanz.

Ab dem 1. Oktober startet der zweite A380-Flug EK430 von Emirates nach Brisbane um 02:30 Uhr in Dubai und kommt um 22:20 Uhr in Brisbane an. Der Emirates-Rückflug EK431 startet in Brisbane um 01:55 Uhr und kommt in Dubai um 10:05 Uhr an. Der zusätzliche Flug nach Perth wird mit einer Emirates Boeing 777-300ER durchgeführt. Ab dem 1. Dezember startet der Emirates-Flug EK424 um 9:15 Uhr in Dubai und erreicht Perth am folgenden Tag um 9:05 Uhr. Der Emirates-Rückflug EK425 startet in Perth um 6:00 Uhr und kommt in Dubai um 13:10 Uhr an. Ab dem 28. Oktober 2024 startet der Flug EK440 um 02:00 Uhr in Dubai und kommt um 20:50 Uhr in Adelaide an. Der Rückflug mit der Flugnummer EK441 startet in Adelaide um 22:35 Uhr und kommt in Dubai um 05:15 Uhr an. Alle Zeiten sind als Ortszeiten zu verstehen.

