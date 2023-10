Emirates SkyCargo erweitert Buchungssystem

Emirates SkyCargo Boeing 777 (Foto: Emirates SkyCargo)

Emirates SkyCargo launcht direkte Host-to-Host-Verbindung mit Kühne+Nagel und bietet damit den Kunden zusätzliche Möglichkeiten.

Emirates SkyCargo ist ab sofort über das interne Buchungssystem von Kühne+Nagel verfügbar und bietet damit direkten Zugang zu seinen marktführenden Produkten und Dienstleistungen, sowie seinem umfassenden globalen Netzwerk. Damit stellt Emirates SkyCargo seine Dienstleistungen erstmalig über ein kundeneigenes Portal zur Verfügung und unterstreicht damit den erstklassigen Kundenservice der Airline.

Durch diese direkte Host-to-Host-Verbindung vereinfacht Emirates SkyCargo die Buchungsprozesse für Kühne+Nagel-Agenten und bietet Zugang zu den Flugplänen, Tarifen und verfügbaren Kapazitäten der Fluggesellschaft in Echtzeit. Die Verbindung wurde zunächst in der Schweiz und in Österreich eingeführt und wird bis Ende des Jahres für Nutzer in ausgewählten Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Ozeanien verfügbar sein.

Nabil Sultan, Divisional Senior Vice President, Emirates SkyCargo: "Diese Partnerschaft ist ein Beleg für unsere langjährige Digitalisierungsstrategie, die darauf abzielt, das Kundenerlebnis weiter zu verbessern, Abläufe zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Indem wir für Kunden wie Kühne+Nagel direkte Wege zur Verbindung mit Emirates SkyCargo schaffen, können wir den Buchungsprozess optimieren und unsere Beziehungen im gesamten Logistik-Ökosystem stärken."

Zunächst wird der Service für Stückgut zur Verfügung stehen, wobei die Möglichkeit besteht, in naher Zukunft weitere führende Produktlösungen von Emirates SkyCargo hinzuzufügen.