Polen will AH-64E Apache kaufen

Boeing AH-64 Apache (Foto: US Air Force)

Polen möchte bis zu 96 AH-64E Apache Kampfhubschrauber beschaffen und damit die russischen Mil Mi-24 Hind ersetzen.

Polen fühlt sich durch Russland bedroht und will ihre Kampfstärke aus der Luft weiter ausbauen. Zu diesem Zweck will Polens Militär bei Boeing bis zu 96 modernste AH-64E Apache Guardian Kampfhubschrauber kaufen. Mit den neuen Hubschraubern will sich Polen auch von den alten russischen Mil Mi-24 Hind Helikopter verabschieden. Der Apache hat sich gegen den AH-1Z Viper (Cobra) durchgesetzt.

"Wir haben eine Anfrage an die USA bezüglich des Erwerbs von 96 AH-64E Apache-Hubschraubern in der neuesten Guardian-Version für den Bedarf unserer Land- und Landstreitkräfte geschickt", teilte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak in den sozialen Medien mit. "Zusammen mit den Hubschraubern werden wir auch einen Technologietransfer erhalten," führte er weiter aus.

Die AH-64E Apache Guardian Variante wird seit dem Jahr 2011 gebaut. Es handelt sich dabei um die modernste Apache Variante, seit der Einführung des AH-64A Apache im Jahr 1980 haben Hughes Aircraft, McDonnell Douglas und Boeing mehr als 2.500 Exemplare des Kampfhubschraubers gebaut. Als wichtigster Kunde für die Apache Kampfhubschrauber sind die Teilstreitkräfte der USA, neben den USA setzen 20 weitere Länder auf den Apache Kampfhelikopter.