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Embraer meldet enorme Gewinnverkleinerung

01.05.2009 PSEN
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Die brasilianische Flugzeugherstellerin Embraer muss für das erste Quartal einen um 75 Prozent kleineren Gewinn ausweisen.

Der Nettogewinn sank von US$ 69,8 Millionen im Vorjahr auf US$ 17,6 Millionen. Der Umsatz stieg trotz einer Abnahme der Anzahl verkaufter Flugzeuge um 15 Prozent auf US$ 1,22 Milliarden. Vor zwei Wochen hatte Embraer bekannt gegeben, ihr Bestellungsüberhang sei aufgrund von Stornierungen und Lieferungsverschiebungen in den Turbulenzen der Krise auf US$ 19,7 Milliarden gesunken, von ehemals US$ 20,9 Ende 2008, Die Flugzeugherstellerin sagte, der Betriebsaufwand sei in den ersten drei Monaten des Jahres um 17,7 Prozent auf US$ 159,2 Millionen angestiegen, hauptsächlich verursacht durch einmalige Kosten, die durch die Entlassung von rund 4.000 Angestellten oder 20 Prozent der Arbeitskräfte entstanden waren.

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