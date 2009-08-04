Embraer verkleinert Gewinn

Embraer meldet, dass ihr Gewinn für das zweite Quartal um 49,5 Prozent auf US$67,8 Millionen gesunken ist.

Die Flugzeugherstellerin begründet den Rückgang der Einnahmen mit den abnehmenden Lieferungen von hochwertigeren kommerziellen Flugzeugen. Diese lagen im zweiten Quartal bei 56, was zwar insgesamt einer Verbesserung gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres entspricht, im Detail ging die Anzahl ausgelieferter E-Jets jedoch von 41 auf 33 zurück. Embraer übergab 15 Phenom 100 Microjets. Der Nettoumsatz belief sich auf US$1,46 Milliarden, 10.9 Prozent weniger als im Vorjahr. Im operativen Bereich stieg das Einkommen um 54,2 Prozent auf US$174,6 Millionen. Die Einnahmen im kommerziellen Segment schrumpften um 14,1 Prozent auf US$972,2 Millionen und repräsentierten 66,7 Prozent des Gesamtumsatzes. Der Auftragsüberhang für kommerzielle Flugzeuge lag Ende Juni bei 340, davon sind 328 E-Jets. Der Gesamtwert der offenen Aufträge, inklusive Militär- und Businessfliegerei lag bei US$19,8 Milliarden und damit um US$1,1 Milliarden tiefer als im 2. Quartal des Vorjahres.

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