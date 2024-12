Edelweiss gewährt Einblick in Sommerflugplan

Airbus A350 Edelweiss (Foto: Edelweiss)

Edelweiss baut im Sommerflugplan 2025 das Flugangebot nach Kanada und in die USA aus und wird dabei auch die neuen Airbus A350 einsetzen.

Mehr Flüge gibt es auch zu den Atlantikinseln und südlichen Ferienzielen.Edelweiss fliegt im Sommerflugplan 2025 total 93 Ferienziele in 37 Ländern an.

Edelweiss hat den Sommerflugplan 2025 mit den sieben bereits kommunizierten neuen Destinationen finalisiert und erhöht die Anzahl Flüge teilweise deutlich. Ab dem 2. Juni wird Seattle in den USA zweimal wöchentlich angeflogen, gefolgt von Halifax in Kanada ab dem 3. Juli, ebenfalls zweimal wöchentlich. Die Hauptstadt von Georgien, Tiflis, wird bereits ab dem 12. April zweimal wöchentlich bedient, gefolgt von Bristol in Grossbritannien ab dem 2. Juni, ebenfalls zweimal wöchentlich. Weiter wird Terceira auf den Azoren ab dem 25. Juni einmal wöchentlich angeflogen und Zadar in Kroatien ab dem 28. Juni zweimal wöchentlich. Zuletzt wird Calvi auf Korsika ab dem 6. Juli einmal wöchentlich bedient.

Ausgebaut wird das Edelweiss-Angebot auch in Südeuropa: Nach Olbia und Cagliari auf Sardinien wird es tägliche Flüge geben und auch die portugiesischen Ziele Faro und Madeira werden öfters angeflogen. Auch auf die Azoren geht es öfters, mit bis zu drei wöchentlichen Flüge nach Ponta Delgada und einem wöchentlichen Flug nach Terceira. Auch das Angebot nach Südosteuropa wird erweitert, mit mindestens zwei täglichen Flügen nach Pristina, drei wöchentlichen Flügen nach Tivat und zwei wöchentlichen Flügen nach Varna. Das Angebot nach Kroatien wird ebenfalls ausgebaut, mit täglichen Flügen nach Split, zwei wöchentlichen Flügen nach Pula und Zadar. Das Angebot nach Grossbritannien wird mit bis zu zehn wöchentlichen Flügen nach Edinburgh verbessert. Zudem wird Bristol als neue Destination angeflogen, Anpassungen gibt es auch bei den Flugplänen für Island, Finnland und Norwegen.

Im Sommer 2025 wird das Angebot auf der Langstrecke in den USA und Kanada mit zusätzlichen Frequenzen ausgebaut. Tampa Bay (Florida) wird neu bis zu fünfmal wöchentlich angeflogen, Las Vegas weiterhin bis zu dreimal wöchentlich – ab Mitte Mai mit dem neuen Airbus A350. Denver wird bis zu viermal wöchentlich bedient, Seattle zweimal wöchentlich, Vancouver täglich (ab Juli ebenfalls mit Airbus A350), Calgary bis zu dreimal wöchentlich und Halifax zweimal wöchentlich. Zusätzlich wird das Angebot nach Tansania weiter verstärkt, mit Kilimandscharo und Sansibar, die neu dreimal pro Woche bedient werden.

SkyNews