Edelweiss erhöht Flugangebot im Frühling

Edelweiss Airbus A320 (Foto: Edelweiss Air)

Edelweiss erweitert das Flugangebot im Frühling 2025 mit zusätzlichen Nonstop-Verbindungen zu beliebten Kurzstreckenzielen und einer verlängerten Wintersaison nach Lappland.

Durch den Einsatz des Airbus A340 auf ausgewählten Kurzstrecken profitieren die Gäste zudem von noch mehr Flexibilität und höheren Kapazitäten.

Verlängerte Wintersaison nach Lappland

Im hohen Norden verlängert Edelweiss die Wintersaison mit zusätzlichen Flügen im März und April. Wintersport- und Abenteuerliebhaber können die faszinierende Landschaft Lapplands bis kurz vor Ostern geniessen. Nach Rovaniemi fliegt Edelweiss zusätzlich am 31. März sowie am 3. und 7. April. Kittilä wird zusätzlich am 31. März und 7. April angeflogen, und nach Ivalo bietet Edelweiss zusätzliche Verbindungen am 28. März sowie am 4. und 11. April an.

Neue Nonstop-Flüge zu beliebten Ferienzielen in Italien, Marokko und Griechenland

Auch Sonnenanbeter kommen auf ihre Kosten: Bisherige Dreiecksverbindungen werden ab April durch Direktflüge ersetzt, um die Reisezeit zu verkürzen und den Komfort zu erhöhen. Catania (Sizilien) und Lamezia (Kalabrien) werden jeweils montags und donnerstags nonstop angeflogen. Auch Marrakesch und Agadir in Marokko werden ab April mittwochs nonstop bedient. Nach Kos und Rhodos in Griechenland gibt es ab April jeweils donnerstags zusätzliche Nonstop-Verbindungen.

Erhöhte Kapazitäten auf ausgewählten Strecken

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, setzt Edelweiss den Airbus A340 im März und April auf ausgewählten Kurzstrecken ein. Gran Canaria wird vom 3. April bis 1. Mai jeweils donnerstags mit dem Airbus A340 bedient. Auch nach Faro gibt es am 20. und 27. März zusätzliche Flüge mit dem Airbus A340. Nach Hurghada bietet Edelweiss am Montag, Donnerstag und Sonntag zusätzliche Flüge an. Zudem ergänzt Edelweiss das Angebot im April und Mai nach Larnaka in Zypern jeweils donnerstags mit zusätzlichen Nachtflügen. Nach Sal (Kap Verde) fliegt Edelweiss zusätzlich am 1., 2. und 8. April.

Mit diesen Anpassungen bietet Edelweiss den Gästen noch mehr Auswahl und Flexibilität, um die schönsten Ferienziele in Europa, Afrika und dem hohen Norden zu entdecken. Die Flüge sind ab sofort auf flyedelweiss.com und über alle üblichen Verkaufskanäle buchbar.