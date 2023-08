EasyJet eröffnet Basis in Lissabon

Europas zweitgrösster Low Cost Carrier hat bekannt gegeben, dass ab dem 19. April 2012 mit Lissabon eine weitere Basis eröffnet werde.

Mit Portugals Hauptstadt eröffnet Easyjet die 23ste Basis. Easyjet will ab Lissabon mit zwei Airbus A319 Maschinen vorerst die fünf neuen Destinationen Kopenhagen, Amsterdam, Bordeaux, Venedig und Oviedo in Asturien anfliegen. Lissabon ist mit Easyjet bereits an sechzehn europäische Flughäfen angebunden. Die Billig Airline aus London Luton wird in Lissabon 100 neue Arbeitsplätze schaffen und rechnet bereits im ersten Betriebsjahr ab Lissabon zu den neuen Zielen mit mehr als 225.000 Passagieren.