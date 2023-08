EU prüft Staatsdarlehen für Czech Air

Die Europäische Kommission hat eine Untersuchung des Staatsdarlehens an die Czech Airlines eingeleitet.

Die Airline CSA hatte den Kredit in Höhe von 94 Millionen Euro von einer staatlichen Unternehmung erhalten. Die EU will dessen Legalität nun prüfen. Gemäss einem Statement der Kommission kann diese nicht ausschliessen, dass es sich bei dem Darlehen, mit dem die Airline ihre Betriebsführungskosten decken will, zum Staatshilfe handelt.