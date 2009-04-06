Dubai lanciert LCC im Juni
06.04.2009 PSEN
Am 1. Juni soll die lange angekündigte Budget Linie FlyDubai ihren Betrieb aufnehmen.
Wie geplant und im Juli 2008 bekannt gemacht, wird der Low-Cost-Carrier FlyDubai seinen ersten Flug am 1. Juni lancieren. Dann fliegt die Airline mit einer der 50 bestellten Boeing 737-800 Maschinen von Dubai in die Hauptstadt von Beirut und am darauf folgenden Tag mit einer zweiten 737-800 nach Amman, Jordaniens Hauptstadt. Befürchtungen, wonach sich die Lancierung durch den Streik im letzten Herbst bei Boeing verzögern könnten, haben sich demnach nicht bewahrheitet.