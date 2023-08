Dubai lanciert LCC im Juni

Am 1. Juni soll die lange angekündigte Budget Linie FlyDubai ihren Betrieb aufnehmen.

Wie geplant und im Juli 2008 bekannt gemacht, wird der Low-Cost-Carrier FlyDubai seinen ersten Flug am 1. Juni lancieren. Dann fliegt die Airline mit einer der 50 bestellten Boeing 737-800 Maschinen von Dubai in die Hauptstadt von Beirut und am darauf folgenden Tag mit einer zweiten 737-800 nach Amman, Jordaniens Hauptstadt. Befürchtungen, wonach sich die Lancierung durch den Streik im letzten Herbst bei Boeing verzögern könnten, haben sich demnach nicht bewahrheitet.