Flydubai hebt ab

Der Eröffnungsflug des neuen Low-Cost Carriers flydubai ist gestern morgen in Dubai in Richtung Beirut gestartet.

Die Boeing 737-800 mit der Flugnummer FZ157 transportierte 189 Passagiere und erreichte den Libanon 3,5 Stunden nach dem Start. Im vergangenen Juli hatte die Airline während der Messe in Farnborough eine historische Bestellung über 50 737-800 Flugzeuge eingereicht, gestern verlief der Jungfernflug wie lange im Voraus geplant. CEO Ghaith Al Ghaith äusserte sich zufrieden mit dem Resultat harter Arbeit. Flydubai fliegt ab US$ 68 pro Weg nach Beirut. Heute soll Amman als Zielort dazu kommen, am 8. Juni Damaskus und Alexandria am 9. Juni. Weiter Destinationen sollen angekündigt werden.