FlyDubai bestellt 50 737-800 und will 2009 in Betrieb gehen

FlyDubai, eine LCC Neugründung in den Händen der Regierung Dubais, gab gestern 50 737-800 im Wert von USD 3,74 Milliarden in Auftrag.

Der LCC soll Mitte 2009 den Betrieb aufnehmen und auch vier –800 leasen. Die erste Lieferung wird auf Mai 2009 erwartet, die letzte bis 2015. CEO und früherer Vizepräsident von Emirates Ghaith Al Ghaith sagte, die Flugzeuge werden komplett mit Economy ausgestattet und fassen jeweils 189 Passagiere. FlyDubai wird in einem viereinhalb Stunden Radius um Dubai agieren und ein reines Tiefpreismodell betreiben. Zusatzleistungen wie Mahlzeiten und Ticketflexibilität können Kunden gegen Bezahlung erhalten. Vor der Lancierung wird FlyDubai vollständig von Emirates abgelöst, Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum wird aber Vorsitzender beider Unternehmen bleiben. Er sagt FlyDubai grosse Wachstumschancen voraus.