Skynet bestellt erste Boeing 737-800

Der japanische Low Cost Carrier Skynet Asia Airways hat ihre erste Boeing 737-800 bestellt und wird die Maschine von AWAS einmieten.

Skynet Asia Airways operiert momentan neun ältere Boeing 737-400 Jets und will diese Maschinen über die nächsten Jahre durch treibstoffeffizientere Boeing Next Generation 737-800 ersetzen. Die Low Cost Airline betreibt ein kleines Streckennetz von ihrer Heimatbasis Miyazaki und nahm ihren Betrieb im Juli 2002 auf. Die neue Boeing 737-800 wird über die irische Leasing Gesellschaft AWAS eingemietet und soll im Sommer 2011 zur Flotte von Skynet stossen.