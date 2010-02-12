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Skynet bestellt erste Boeing 737-800

12.02.2010 RK
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Der japanische Low Cost Carrier Skynet Asia Airways hat ihre erste Boeing 737-800 bestellt und wird die Maschine von AWAS einmieten.

Skynet Asia Airways operiert momentan neun ältere Boeing 737-400 Jets und will diese Maschinen über die nächsten Jahre durch treibstoffeffizientere Boeing Next Generation 737-800 ersetzen. Die Low Cost Airline betreibt ein kleines Streckennetz von ihrer Heimatbasis Miyazaki und nahm ihren Betrieb im Juli 2002 auf. Die neue Boeing 737-800 wird über die irische Leasing Gesellschaft AWAS eingemietet und soll im Sommer 2011 zur Flotte von Skynet stossen.
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