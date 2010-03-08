Turkish Airlines kauft weitere Boeing 737

Der türkische Flag Carrier bestellte bei Boeing 20 moderne Boeing 737 Verkehrsflugzeuge.

Die Bestellungen über die zwanzig 737 Jets liefen bei Boeing bereits unter keiner Kundennennung, jetzt wurde bekannt, dass die Aufträge von Turkish Airlines stammen. Die türkische Fluggesellschaft hat zehn Boeing 737-800 und zehn Boeing 737-900 mit einem Marktwert von rund 1,6 Milliarden US Dollar bei bestellt, die Maschinen werden voraussichtlich zwischen 2011 und 2014 ausgeliefert werden. Bei der Boeing 737-900ER handelt es sich um die grösste 737, die bis zu 215 Passagiere aufnehmen kann. Die stark wachsende Turkish Airlines betreibt bereits 66 Boeing 737 Jets. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Istanbul hat diesen Grossauftrag bereits anfangs Februar angekündigt.