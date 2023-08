Drei Personen sterben bei Absturz von Frachtflugzeug

Ein Frachtflugzeug stürzte kurz nach dem Start in Ohio ab, alle drei Besatzungsmitglieder verstarben und ein Feuer brach aus.

Die zweimotorige Convair 580 mit Jahrgang 1956 war im Besitz der lokalen Air Tahoma. Das Turboprop Flugzeug startete am Mittag von Rickenbacker International Airport in Columbus und wollte für eine Notlandung zum Flughafen zurückkehren. Es stürzte südlich von Columbus in Lockbourne in eine Baumreihe und schlitterte über ein Kornfeld. Kurz vor dem Absturz fragte der Pilot per Funk um eine Landebahn an, wie der Sheriff von Pickway County, Dwight Radcliff, berichtet.

Auf der benachbarten Farm reparierte Kevin Roberts gerade seinen Tracktor, als er das Flugzeug hörte. „Es dröhnte so laut, dass die Scheune zitterte,“ sagte er. „Danach hörten wir ein Krachen. Rauch war zu sehen.“

Sieben Feuerwehren versuchten gestern, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Das Flugzeug war für Mansfield im Norden von Ohio bestimmt. Die FAA versucht nun herauszufinden, welcher der drei männlichen Insassen zwischen 41 und 58 Jahren das Flugzeug steuerte.