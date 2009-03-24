Narita Flughafen in Tokyo wieder im Normalbetrieb

Der Flughafen Narita in Tokyo eröffnete seine Hauptlandebahn heute wieder, die wegen des Absturzes eines Frachtflugzeugs gesperrt war.

Gestern stürzte ein FedEx Flugzeug wegen starkem Wind beim Landeanflug auf Narita ab, die beiden amerikanischen Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Zum Zeitpunkt des Absturzes gab es Scherwinde in Tokyo, wobei sich die Windrichtung und –Geschwindigkeit plötzlich ändern kann.

Nach dem Unfall konnte nur noch eine viel kürzere Start- und Landebahn benutzt werden. Japan Airlines strich deswegen 22 Flüge, bei All Nippon waren es 17.