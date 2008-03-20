Chattanooga verliert Skybus Verbindung nach Columbus

Skybus Airlines meldete gestern die Einstellung der Strecke Chattanooga Columbus ab dem 15. April 2008. Schuld daran ist der hohe Treibstoffpreis.

Mike Landguth, CEO und Präsident des Chattanooga Metropolitan Airports, äusserte sich enttäuscht über den Entschluss, hofft jedoch auf die Wiederaufnahme der Route, wenn sich die ökonomische Lage verbessert hat. Die geografische Lage des Flughafens sei optimal für Langstreckenflüge - erst kürzlich hatte die Northwest einen Non-Stop Service nach Detroit eingeführt. Vom Chattanooga Flughafen aus werden zurzeit 12 Destinationen von sechs Airlines angeflogen.



