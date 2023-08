Evakuierung einer 747 in Phoenix

Hunderte von Passagieren mussten gestern Nacht aus einer Boeing 747 der British Airways evakuiert werden, nachdem Rauch in der Kabine des stehenden Flugzeuges aufgetreten war.

Der Zwischenfall ereignete sich am Phoenix Sky Harbor International Airport gegen acht Uhr abends lokale Zeit. Keiner der 298 Passagiere und 18 Crew Members an Bord wurde ernsthaft verletzt, nur eine Person musste mit Schulterschmerzen ins Spital gefahren werden. Der Jumbo Jet hatte gerade das Gate verlassen, als Rauch in der Kabine bemerkt wurde. Als die Feuerwehr Minuten später beim Flugzeug eintraf, hatten sich die Passagiere und die Crew bereits über die Notrutschen in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehrmänner orteten leichten Rauch in der Kabine und im Cargoabteil, konnten jedoch kein Feuer entdecken. British Airways absolviert täglich einen Non-Stop Flug von Phoenix nach London Heathrow.

