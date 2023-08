BA untersucht Passagier auf H1N1 Virus

British Airways hat ihr Check-In Personal angewiesen, nach Passagieren Ausschau zu halten, die die Symptome des Virus aufweisen.

Die betroffenen Flugreisenden sollen anschliessend von einem Arzt untersucht und daran gehindert werden, das Flugzeug zu borden. Die Anweisung sei in den vergangenen paar Wochen erlassen worden, so eine Sprecherin der British Airways. Das Vorgehen sei ganz gewöhnlich in medizinischen Situationen und bislang sei auch nur einer Handvoll Personen der Mitflug verweigert worden. Virgin Atlantic hat ähnliche Massnahmen angekündigt.