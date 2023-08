Dreamliner für ANA absolviert Erstflug

Am 1. September 2011 startete die erste Boeing 787-8 Dreamliner für All Nippon Airways zu ihrem ersten Produktionsabnahmeflug.

Bei der ersten Maschine für All Nippon Airways handelt es sich um ZA101, der auf JA801A immatrikuliert ist. Mit einer Verzögerung von drei Jahren wird die Erstkundin All Nippon Airways am 26. September 2011 ihre erste Boeing 787-8 Dreamliner übernehmen können. ANA wird voraussichtlich anfangs November den regulären Liniendienst mit der Boeing 787 beginnen.

Video: Erstflug Boeing 787 Dreamliner, ZA101