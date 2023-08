Dragonair erweitert ihr Streckennetz

Ab dem 14. September 2009 erweitert Dragonair mit neuen Flugverbindungen nach Guangzhou (Kanton), ihr Flugangebot in die chinesischen Provinzen.

Mit der Tochterfluggesellschaft von Cathay Pacific fliegen Passagiere künftig zweimal täglich in die stetig wachsende Pearl River Delta Region nach Guangzhou, der Hauptstadt der Provinz Guangdong. Eingesetzt werden auf dieser Route der Airbus Maschinen des Typs A320 und A321. Mit den neuen täglichen Flügen ab Hong Kong haben Cathay Pacific Reisende zwischen Hong Kong und Guangzhou noch mehr Auswahl und Annehmlichkeiten. Gleichzeitig bietet Cathay Pacific verbesserte weltweite Anschlussmöglichkeiten und stärkt somit weiter Hong Kongs Position als eines der international führenden Passagier- und Luftfracht Drehkreuze. “Wir freuen uns sehr, die Einführung der zusätzlichen Flüge nach Guangzhou, die unser Streckennetz in der Pearl River Delta Region ausweiten, bekannt geben zu dürfen. Diese Region zählt zu den dynamischsten wirtschaftlichen Regionen Chinas und ist Heimat von 45 Millionen Menschen – die sechsfache Population Hong Kongs“, sagt Dragonair Chief Executive Officer Kenny Tang. „Die neuen Guangzhou-Verbindungen sind sehr wichtig, da Flugreisen nach wie vor die angenehmste Möglichkeit für international Reisende darstellt, um in die Pearl River Delta Region ein- und auszureisen. Guangzhou als Destination anzubieten, unterstreicht Dragonairs langfristige Verpflichtung wachstumsstarke Ziele zu bedienen und somit die Präsenz in unserem Kerngebiet, dem Festland Chinas, zu stärken“, fügt Herr Tang hinzu.

Die Flugzeiten am frühen Morgen und am Abend von Hong Kong nach Guangzhou und zurück wurden so gelegt, um ideale Anschlussmöglichen für international Reisende via Hong Kong anzubieten. Cathay Pacific wird auf dieser Strecke (vorbehaltlich der Zustimmung der Regierung) mit Dragonair im Code-Share fliegen und Reisenden somit noch mehr Vorzüge bieten.

