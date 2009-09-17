Cathay verkauft Anteile

Cathay Pacific Airways braucht Kapital und hat dafür einen Anteil ihres Hong Konger Geschäfts für Wartung, Reperatur und Instandsetzung verkauft.

Ausserdem hat sich die Airline einverstanden erklärt, sechs noch ausstehende Boeing 777 an BOC Aviation zu verkaufen und zurück zu leasen um ihre Bilanz zu verbessern. Das Oneworld Mitglied gab bekannt, es werde Swire Pacific für US$245 Millionen einen Anteil von 12,45 Prozent verkaufen. Gleichzeitig wolle sie ihre Aktien bei Hong Kong Aircraft Engineering auf 15 Prozent von ehemals 27,45 Prozent reduzieren. Cathay sagte auch, sie sei ein Verhandlungen um die Verschiebung der Flugzeuglieferungen zu erwirken, wolle aber keine der offenen Bestellungen stornieren.

Link: Cathay Pacific