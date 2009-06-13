Singapore erweitert Airbus A380 Routen

Singapore Airlines will ihren Airbus A380 ab dem 9. Juli auf der Strecke Singapore-Hong Kong einsetzen.

Der tägliche Flug wird die existierende B777-300ER Verbindung ersetzen und die Kapazität um zehn Prozent erhöhen. Hong Kong wird die fünfte internationale Destination und die zweite Stadt in Asien sein, die von einer A380 bedient wird. Singapore Airlines betreibt zurzeit acht A380 und hält Bestellung für weitere elf Maschinen, sowie Kaufoptionen für zusätzliche sechs Flugzeuge.