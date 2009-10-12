Cathay schliesst September schlechter ab

Cathay Pacific hat ihre September Daten analysiert und meldet einen Rückgang der Passagierzahlen um zwei Prozent.

Insgesamt beförderten die Hong Konger Airline und ihre Tochtergesellschaft Dragonair im September 1,84 Millionen Passagiere. In den ersten neun Monaten des Jahres gingen die Zahlen um 3,8 Prozent zurück. Mr. Tom Owen, Cathays General Manager sagte, der Rückgang des Volumens und des Yields sei trotz einer Verbesserung der Nachfrage im Premium Segment erfolgt. Das Cargovolumen der beiden Airlines sank im September jedoch um 5,8 Prozent auf 133.301 Tonnen.

Link: Cathay Pacific