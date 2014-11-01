Cathay Pacific
Cathay Pacific Airways, Land: Hong Kong Cathay Pacific Airways wurde 1946 in Hong Kong gegründet. Seit 1948 besitzt Swire Group einen 45% Anteil an der Airline Passagiere 2007: 23,3 Millionen, Anzahl Flugzeuge 2007: 112. Umsatz 2007: 9,72 Milliarden USD, Gewinn EBIT: 905,4 Millionen USD.
Cathay Pacific
Cathay Pacific City
7/F North Tower, Cathay Pacific
8 Scenic Road, Hong Kong International Airport
Lantau Island, China, Hong Kong
Tel: +852 2747 5000
Fax: +852 2810 6563
www.cathaypacific.com
Am 24. September 1946 begann die Airline mit dem ersten Flug. Ab dem 1. Juli 1948 trug die Fluggesellschaft den Namen Cathay Pacific Airways. Sie war eines der Gründungsmitglieder der Oneworld Alliance. Insgesamt beschäftigt Cathay Pacifc Airways 17.000 Mitarbeiter. Passagierflüge werden zu Destinationen in Asien, Nord-Amerika, Europa, Australien, dem Nahen Osten und Afrika angeboten. Die Airline ist Mitglied bei Air China und Dragonair.
Anzahl Flugzeuge:
|Airbus A330-300:
|30
|Airbus A340-300:
|15
|Airbus A340-600:
|3
|Boeing 747-100:
|6
|Boeing 747-200F:
|7
|Boeing 747-400:
|24
|Boeing 747-400F:
|6
|Boeing 777-200:
|5
|Boeing 777-300:
|12
|Boeing 777-300ER:
|6
Anzahl bestellte Flugzeuge:
|Airbus A330-300:
|30
|Boeing 747-400ERF:
|6
|Boeing 747-8F:
|10
|Boeing 777-300ER:
|24
Hauptbasis: Hong Kong International (HKG)