Die legendäre An-225 Mrija in Österreich

Bildband: Die legendäre An-225 Mrija in Österreich (Foto: Patrick HUBER)

Sie war das größte Frachtflugzeug der Welt. Insgesamt fünf Mal besuchte die Antonov An-225 „Mrija“, das fliegende Nationalsymbol der Ukraine, Österreich, dazu gibt es nun einen hochwertigen Bildband.

Die Antonov An-225 Mrija besuchte Österreich am 24. Januar 2022 zum letzten Mal. Rund einen Monat später wurde dieses einzigartige sechsstrahlige Flugzeug durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zerstört. Der neue Bildband von Autor und Fotograf Patrick Huber erinnert nun an die Flüge der An-225 nach Österreich.

Mit 84 Metern Länge, mehr als 88 Metern Spannweite, ihrem gewaltigen Doppelleitwerk und ihren sechs Triebwerken war die ukrainische Antonov An-225 Mrija ein wahrer Gigant der Lüfte. Nur ein einziges Exemplar dieses Riesenfrachters wurde jemals gebaut. Seit 2001 betrieb die ukrainische Antonov Airlines das Flugzeug mit der Kennung UR-82060 und vercharterte es für spezielle Frachtmissionen auf der ganzen Welt. Am 27. Februar 2022 dann das traurige Ende dieses Unikats: Neben vielen Menschenleben, fiel auch die An-225 dem brutalen russischen Überfall auf die Ukraine zum Opfer und wurde auf ihrer Heimatbasis, dem Antonov-Werksflughafen Kiew-Hostomel, zerstört. Doch weltweit lebt die Erinnerung an die Mrija, das ukrainische Wort für „Traum“, weiter ‒ auch in Österreich. Denn zwischen 2003 und 2022 besuchte die An-225 wiederholt auch auf dem Flughafen Linz Hörsching.

Im nun erschienenen Buch „Die legendäre An-225 Mrija in Österreich" beleuchtet der Autor und Fotograf Patrick Huber die Entwicklungs- und Einsatzgeschichte dieses besonderen Luftfahrzeugs und legt darüber hinaus den bildlichen Fokus mit beeindruckenden Fotografien auf die Flüge der Maschine nach Österreich.

Mit seinem Bildband „Die legendäre An-225 Mrija in Österreich“ hat der Autor eine bleibende Erinnerung an diese luftfahrthistorischen Ereignisse geschaffen und diesem ikonischen Flugzeug damit zugleich ein Denkmal für die Ewigkeit gesetzt.

Format: A4 Querformat

Papierqualität: 170g/m2

60 Seiten

47 Abbildungen

ISBN: 978-3-758461-25-5

Erhältlich ist das Buch „Die legendäre An-225 Mrija in Österreich“ ab sofort über den Webshop des Verlages „Epubli“. Außerdem kann es unter Angabe der ISBN über alle Buchhandlungen sowie diverse Onlineplattformen bezogen werden.

Über den Autor

Patrick Huber ist seit rund 30 Jahren national sowie international journalistisch tätig und zählt zu den profiliertesten Luftfahrtfotografen sowie Flugexperten Österreichs. Er ist Autor mehrerer Fachbücher zu zivilen und militärischen Themen, darunter „Pan Am Flug 103: Die Tragödie von Lockerbie – Weihnachtsreise in den Tod“,

„Als der Tod vom Himmel stürzte – die Flugtagkatastrophe von Ramstein“, „Todesflug EL AL 1862 – die Katastrophe von Amsterdam“, „Das Flugtagunglück von Lemberg – eine in Vergessenheit geratene ukrainische Tragödie“ und „Tödliche Flammen im Frachtraum – der mysteriöse Absturz der ,Helderberg’“.

Sein Buch über das Unglück im deutschen Ramstein im Jahr 1988 gilt in Fachkreisen als Standardwerk zum Thema und wurde von Zeitzeugen sowie der Nachsorgegruppe der Ramstein-Opfer für ausgezeichnet befunden. Auch auf Onlineplattformen erhielt es von zufriedenen Lesern beste Bewertungen. Das im Dezember 2023 veröffentlichte Werk über den Absturz der Pan Am 103 auf Lockerbie ist wohl das erste deutschsprachige Buch überhaupt zum Thema.