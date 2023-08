Delta will Heathrow Slots von BA und AA

Delta Air Lines unterstützt die Zusammenarbeit von American Airlines, British Arways und Iberia, sorgt sich aber um den Zugang anderer Airlines zum Flughafen London Heathrow.

Richard Anderson, CEO von DL, sagte in einer Hotlinemitteilung seinen Angestellten, DL heisse die geplante transatlantische Zusammenarbeit zwischen AA, BA und Iberia „im Prinzip“ gut, trete aber dafür ein, dass „AA und BA genug Zeitnischen (Slots) und Gates freigeben, so dass jeder ungehinderten Zugang zu Heathrow hat.“ BA CEO Willlie hatte zuvor gesagt, er lehne es ab, Slots in LHR abzugeben. Ein Sprecher von AA sagte, AA „glaubt nicht, dass es notwendig ist, Slots herauszugeben. Die Anzahl neuer Anbieter in Heathrow zeigt deutlich, dass mit dem offenen Markt und den Transfers innerhalb der Allianzen genug Slots vorhanden sind.“ DL fliegt nonstop von LHR nach New York JFK, Atlanta und Los Angeles.