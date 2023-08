Delta kürzt Flüge nach Australien

Delta Air Lines reduziert die Anzahl ihrer Flüge zwischen den Vereinigten Staaten und Australien während dreier Monate.

Erst am 2. Juli 2009 hatte Delta Air Lines die Strecke Los Angeles Sydney lanciert. Nun will die Airline gemäss einem Bericht des Sydney Morning Herald die Verbindung zwischen dem 6. September und dem 6. Dezember nicht mehr täglich, sondern noch sechs Mal die Woche anbieten. Während dieser Zeit will sie eine ihrer Boeing 777 Langstreckenflugzeuge überholen und auf Fordermann bringen. Dazu bleibt ihr keine andere Möglichkeit als das Angebot zu reduzieren, so Steven Crowdey, GM der Australien-Asien Abteilung bei Delta.

Link: Delta Air Lines