Copa Holdings mit wachsendem Verkehr im Dezember

Copa Holdings mit ihren Töchtern Copa Airlines und Aero Republica gaben die Dezemberzahlen bekannt.

Der Passagierverkehr in der ganzen Gruppe stieg im Dezember um 16,5 Prozent, die Kapazität nahm um 20 Prozent zu. Die Auslastung lag bei 74,2 Prozent, das sind 2,2 Punkte weniger als im Dezember 2007.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen. Copa Airlines fliegt 45 Destinationen in 24 Ländern an. Aero Republica fliegt in Kolumbiens Binnenmarkt, hat gute Anschlüsse ins Ausland und fliegt nach Venezuela.