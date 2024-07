Condor Passagiere können klimafreundlicher fliegen

Airbus A330neo von Condor startet zum Erstflug (Foto: Airbus)

Die Ferienfluggesellschaft Condor bietet für Kunden, die CO2 neutraler fliegen wollen, Buchungsoptionen für klimaschonenderes Fliegen an.

Beim Fliegen stehen CO2-Ausstoß und Klimaschutz zunehmend im Fokus: Wer in den Urlaub oder zu Familien und Freunden fliegt, kann deshalb ab sofort bei Condor auswählen, mit welchem Beitrag er Verantwortung für eine saubere und bessere Zukunft übernehmen möchte. Condor bietet dazu auf allen Flügen verschiedene Pakete an, mit denen Kundinnen und Kunden den Einsatz von Sustainable Aviation Fuel (SAF) sowie ausgewählte Klimaschutzprojekte fördern. Anfangs unterstützen sie so drei konkrete Projekte, die Condor gemeinsam mit der gemeinnützige Klimaschutzorganisation myclimate ausgewählt hat. Die Höhe des freiwilligen Klimabeitrags kann während der Buchung oder im Nachgang bis zum Abflug festgelegt werden.

Ab sofort erhalten Condor Gäste auch die Information, wieviel CO2 durchschnittlich für den von ihnen gebuchten Sitzplatz anfällt. Insgesamt gibt es acht Klimapakete zur Auswahl. Das erste Klimapaket im Umfang von 50kg CO2 können auch bereits gebuchte Kundinnen und Kunden für 19.99 EUR dazubuchen (Stand Juli 2024). Wer neben dem Flug auch die Anreise zum Flughafen berücksichtigen möchte, kann über Condor auch Klimabeiträge für größere CO2-Mengen erwerben, als sie für den eigenen Condor Flug anfallen.

Peter Gerber, CEO bei Condor: „Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Uns ist bewusst, dass für einen dauerhaften Geschäftserfolg die ökologischen Einflüsse unseres Handelns berücksichtigt werden müssen – an unserem Unternehmensstandort Deutschland sowie in den zahlreichen Zielgebieten, die wir anfliegen.“

Die drei ausgewählten Projekte werden in Europa, Afrika und in der Karibik umgesetzt. Dabei geht es konkret um ein Förderprogramm für den Ausbau von Agroforsten im deutschsprachigen Raum, emissionsarme Öfen in ländlichen Regionen Kenias sowie ein Solarkraftwerk in der Dominikanischen Republik.

Neben der Einführung des Klimabeitrags unterstützt Condor das Ziel der Luftfahrtbranche, durch CO2 Reduktion und Kompensation, bis 2050 CO2-neutral zu sein. Dazu trägt auch die Flottenerneuerung in erheblichem Ausmaß bei. Seit März 2024 kommen auf der Condor-Langstrecke ausschließlich werksneue A330neo-Flugzeuge zum Einsatz. Seitdem wird der Modernisierungskurs auf der Kurz- und Mittelstrecke mit 43 A32Xneo-Bestellungen fortgesetzt. Nach Abschluss der Modernisierung wird Condor über die jüngste Flotte Europas verfügen. Zudem engagiert sich die Airline im Rahmen des Projekts InnoFuels dafür, den Einsatz von regenerativen Kraftstoffen greifbarer zu machen und legt so einen weiteren wichtigen Grundstein für den Einsatz emissionsarmer Kraftstoffe. Condor beteiligt sich außerdem aktiv am “100 Flüge Trail” des Arbeitskreises klimaneutrale Luftfahrt, bei dem getestet wird, ob Nicht-CO2-Effekte wie beispielsweise Kondensstreifen durch gezieltes Umfliegen klimasensitiver Gebiete vermieden werden können.

Condor