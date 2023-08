Chinas ARJ21 vor Grossauftrag

Indonesiens Fluggesellschaft Merpati Nusantara Airlines hat laut Medienberichten aus Jakarta eine Kaufabsichtserklärung über 40 COMAC ARJ21-700 unterzeichnet.

Über diesen Grossauftrag schrieb die indonesische Presse bereits am 21. Februar 2012, Chinas Flugzeugproduzent COMAC hat die Bestellung aus Indonesien jedoch noch nicht bestätigt. Bei diesem Kauf würde es sich um den grössten Einzelauftrag für den ARJ21-700 handeln, das Auftragsvolumen wird durch die Jakarta Post mit 1,2 Milliarden US Dollar beziffert. Merpati Nusantara Airlines möchte die Flugzeuge zwischen 2013 und 2017 kontinuierlich in ihre Flotte integrieren, berichtete Jakarta Post weiter.