China soll 218 Flieger kaufen

Laut Einschätzungen der CAAC werden Chinas Airlines in diesem Jahr 218 neue Flugzeuge in ihre Flotten integrieren, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Li Jiaxiang, General Director der Civil Aviation Administration of China (CAAC), schätzt, dass die Anzahl der Passagiere bis 2020 die 700-Millionen-Grenze erreicht, bis 2030 sollen es 1,5 Milliarden sein. Der chinesische Markt der zivilen Luftfahrt soll sich bis 2020 verdreifachen. Air China, eine der grössten chinesischen Airlines, besass Ende Oktober 2009 256 Flugzeuge. Im letzten Jahr transportierten die chinesischen Fluggesellschaften 230 Millionen Passagiere und 4,46 Millionen Tonnen Cargo. Allein im August stiegen die Passagierzahlen um 43,6 Prozent an. Die CAAC geht davon aus, dass sowohl das Passagieraufkommen als auch das Cargovolumen in diesem Jahr um zwölf Prozent zunehmen wird. China werde aber nicht nur Geld in neue Flugzeuge stecken, sondern hat in den letzten zwei Jahren auch in den Bau und die Renovation von 22 Flughäfen investiert.