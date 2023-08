China Eastern bestätigt Zusammenschluss

China Eastern Airlines hat die lange erwartete Fusion mit Shanghai Airlines offiziell bestätigt.

Ein detaillierter Plan des Zusammenschlusses soll innerhalb der nächsten 20 Tage publiziert werden. Anlässlich eines Treffens der Aktionäre liess der Vorsitzende der China Eastern Airlines Liu Shaoyong verlauten, die Gruppe der beratenden Manager beider Airlines sei sich in allen wichtigen Belangen einig geworden. Sie habe bereits mit ersten Vorbereitungen begonnen und verhandle gerade über Form, Streckennetz und Flugplan. Liu sagte, die Airlines seien auch internationalen Investoren gegenüber offen, aber zurzeit in keine diesbezüglichen Gespräche verwickelt. Ungenannte Analisten meinen, ein Zusammenschluss der beiden bislang konkurrenzierenden Airlines würde der neu entstehenden Fluggesellschaft in Shanghai einen Marktanteil von 50 Prozent verschaffen und sie gegenüber ihrer grossen Rivalinnen Air China und China Southern Airlines wettbewerbsfähiger machen.