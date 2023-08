Chiles LAN hatte im März viele Passagiere

Chiles führende Fluggesellschaft LAN konnte im März einen Anstieg der Passagierzahlen um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnen.

Das Unternehmen sagte, der internationale Passagierverkehr stieg in dem Monat um 1,8 Prozent, der Inlandverkehr in Argentinien, Chile und Peru nahm aber um 25,8 Prozent zu. LAN hat mit ihren Töchtern in Ecuador, Peru und Argentinien einen Inlandmarktanteil von fast drei Vierteln, in Chile steuert sie mehr als die Hälfte des Passagierverkehrs.