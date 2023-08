Cathay Pacific ist zum ersten Mal seit SARS im Minus

Cathay Pacific (Archiv: Robert Kühni)

Cathay Pacific Group, die Muttergesellschaft von Cathay Pacific Airways und Dragonair, machte den erbarmungslosen Anstieg der Treibstoffkosten für ihren Verlust von HKD 663 Millionen (USD 85 Millionen) im ersten Halbjahr 2008 verantwortlich.

In der ersten Hälfte des letzten Jahres machte sie noch einen Gewinn von HKD 2,58 Millionen. Das ist die erste Verlustperiode seit vor fünf Jahren das grassierende SARS das Geschäft der in Hongkong beheimateten Fluggesellschaft niederschmetterte. Christoph Pratt, CX Vorsitzender sagte, „Pacific reduziert Kosten, so gut es geht, aber es gibt eine Grenze, an der die Einsparungen auf Kosten von Qualität und Image gehen. Die Erhöhung der Tarife ist daher unumgänglich.“ Erste Priorität des Unternehmens sei es nun, ihr Netzwerk zu erhalten. Es werden zwar Kapazitätsumschichtungen stattfinden, CX will aber alle ihre Destinationen erhalten.