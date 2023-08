Cathay Pacific Wechsel in Deutschland

Ab dem 1. August 2009 wird Michael Sabisch (38) die Position des Sales Executive North bei Cathay Pacific Airways in Deutschland antreten.



Michael Sabisch ist der Nachfolger von Ilona Szewczuk Zimmer, die nach 25 Jahren bei Cathay Pacific in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Der Diplom-Kaufmann (FH) blickt auf bereits 16 Jahre touristische Berufserfahrung zurück. Seine berufliche Laufbahn begann er als Produktassistent beim Reiseveranstalter Gebeco in Kiel, wo er unter anderem für die Koordination und Abwicklung von Gruppenreisen nach China verantwortlich war. Des Weitern war er bei Gebeco als Produktmanager für Afrika, Nahost, Arabien und die Sondergruppen Afrika und Indischer Ozean verantwortlich. Im Jahr 2005 wechselte er als Teamleiter des Service Centers zu Scandinavian Airlines. Seit 2008 war Sabisch als Client Manager für Finnair Deutschland, einem der oneworld-Partner von Cathay Pacific, tätig. Der gebürtige Schleswiger ist verheiratet und hat ein Kind. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport.