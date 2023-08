Caribbean kauft ATR Flugzeuge

Caribbean Airlines hat bei dem europäischen Flugzeugbauer neun ATR 72-600 in Auftrag gegeben.

Der Marktwert dieses Auftrages entspricht einer Summe von 200 Millionen US Dollar. Die zweimotorigen Turboprop Flugzeuge werden mit 68 Sitzplätzen ausgelegt werden und voraussichtlich ab Ende 2011 zur Auslieferung bereit stehen. Mit den ATR 72-600 will Caribbean ihre Dash 8-300 ersetzen. Der ATR 72-600 befindet sich noch in der Flugerprobung und ist die Weiterentwicklung des ATR 72-500. Die Maschine verfügt über eine zeitgemäßen Avionik von Thales, hat stärkere Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerke eingebaut und ist mit einer fortschrittlicheren Kabineneinrichtung ausgerüstet. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führen zu einer höheren Zuladung, das maximale Startgewicht liegt bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt neu Landungen nach CAT III Bedingungen zu, das Minimum liegt dabei bei 50 Fuß. Der ATR 72-600 wird voraussichtlich ab 2011 am Markt verfügbar sein.