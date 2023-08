Business Jet in Egelsbach abgestürzt

Gestern Abend, den 1. März 2012, ist eine Citation X während dem Landeanflug auf den Flugplatz Egelsbach in ein Waldstück abgestürzt, dabei kamen wahrscheinlich alle Insassen ums Leben.

Der Business Jet war am Donnerstagabend bei nebligem Wetter während des Landeanfluges in ein Waldstück gestürzt, berichteten die lokalen Behörden. Nach dem Aufprall fing die Maschine Feuer und brannte vollständig aus. Die Citation X war im österreichischen Linz gestartet und sollte auf dem Egelsbacher Flugplatz, der südlich des Grossflughafens Frankfurt liegt, am frühen Abend landen. An Borde befanden sich nach ersten Angaben zwei Piloten und drei Passagiere, die bei dem Unfall wahrscheinlich alle ums Leben kamen.