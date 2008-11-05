Air China Cargo bestellt 747 Converted Freighters

Die Frachtgesellschaft von Air China bestellt bei Boeing drei umgebaute Vollfrachter vom Typ Boeing 747-400BCF.

Die Flugzeuge werden bei Taikoo Aircraft Engineering (TAECO) in Xiamen (China) umgebaut. Bei dem Umbau erhalten die Jumbos eine grosse seitliche Frachttüre, zudem muss der Hauptboden verstärkt werden und eine Frachtrolleinrichtung eingebaut werden. Die umgebauten Boeing 747-400 Passagierflugzeuge zu Vollfrachtversionen können fast gleich viel Fracht mitführen wie die neu gebauten 747-400 Frachter. Bei dem Umbau zu 747-400BCF Frachtern bietet Boeing den Kunden den vollen technischen Support und vorteilhafte Garantieleistungen. Air China Cargo wurde 2003 gegründet und betreibt momentan acht Boeing 747 Frachtflugzeuge.