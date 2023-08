Boeing schliesst 2008 mit 662 Bestellungen ab

Im letzten Jahr gingen bei Boeing Bestellungen über 662 neue Verkehrsflugzeuge ein. Der Arbeitsvorrat liegt heute bei mehr als 3700 Verkehrsmaschinen.

Nicht verwunderlich ist, dass die 737 NG weiterhin der Bestseller in der Produktpalette von Boeing ist. Für das moderne Kurz- bis Mittelstreckenflugzeug gingen im letzten Jahr 484 Bestellungen ein. Der Bedarf in dieser Grössenklasse ist naturgemäss am höchsten. Bei den Langstreckenflugzeugen hält die Boeing 787 Dreamliner mit 93 neuen Aufträgen die Nase vorne. Von dem zweimotorigen Grossraumflugzeug Boeing 777 konnte die Unternehmung mit Hauptsitz in Chicago 54 neue Kaufverträge unterzeichnen. Selbst für die altbewährte Boeing 767-300ER gingen noch 28 Bestellungen ein. Bei der 747-8 gingen im letzten Jahr lediglich drei Bestellungen ein. Im letzten Jahr konnten bei Boeing 375 Verkehrsflugzeuge die Produktionshallen verlassen, 290 Boeing 737, 14 Boeing 747, 10 Boeing 767 und 61 Boeing 777.