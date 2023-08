Boeing mit weniger Bestellungen

Bei Boeing gingen im Februar 2009 Bestellungen für lediglich drei Boeing 777-300ER und eine Boeing 737-800 ein.

In den ersten zwei Monaten gingen bei Boeing Bestellungen für 22 Verkehrsflugzeuge ein, in derselben Zeitspanne wurden 32 Bestellungen zurückgezogen, das bedeutet einen Nettorückgang von 10 Maschinen. 2008 konnte Boeing in der gleichen Zeitperiode noch 190 Flugzeugbestellungen entgegennehmen. Momentan ist es verständlich, dass die mesiten Fluggesellschaften mit einer allfälligen Flottenerneuerung vorsichtig abwarten, die Nachfrage nach Flugreisen ist weiterhin abnehmend und auf der Frachtseite müssen viele Gesellschaften massive Überkapazitäten abbauen. Durch die tieferen Treibstoffpreise ist es auch wieder wirtschaftlicher ältere Flugzeuge, die weniger Treibstoffeffizient sind, länger im Einsatz zu halten. Boeing hat immer noch einen Bestellungsüberhang von rund 3700 Flugzeugen im Wert von 352 Milliarden US Dollar. Link: Boeing