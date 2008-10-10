Continental erwartet hohe ausserordentlichen Kosten

Continental Airlines rechnet im dritten Quartal mit ausserordentlichen Kosten von USD 91 Millionen, die auf die Kapazitätskürzung, Abfindungszahlungen und anderen Faktoren zurückzuführen sind.

Die Fluggesellschaft sagte in der Regierungsmitteilung auch, dass sie eine Korrektur um USD 27 Millionen vornehmen müssen, um die Passagiereinahmen zu erhöhen und ihre Verpflichtungen gegenüber den Vielfliegern zu verringern.

Die Flugbranche kämpft immer noch mit den Treibstoffkosten und der Wirtschaftslage und kürzt ihr Angebot rapide.