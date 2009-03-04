Continental Airlines mit weniger Verkehr
04.03.2009 RK
Continental Airlines verzeichnete im Februar 2009 eine um 13,2 Prozent schwächere Nachfrage als im Vergleichsmonat 2008.Gegenüber dem Vorjahresfebruar baute Continental Airlines ihr Angebot um 8,9 Prozent auf 8,11 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage ging um 13,2 Prozent auf 5,88 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Durch die schlechte Nachfrage nach Flugreisen mit Continental verschlechterte sich die Auslastung um mehr als 3 Prozent auf 76 Prozent. Auf der Ertragsseite ist trotz tiefer Treibstoffkosten keine rasche Besserung in Sicht, Continental rechnet mit um bis zu 10,5 Prozent tieferen Durchschnittserträgen als ein Jahr zuvor. Bei ihren Regionalfluggesellschaften rechnet die Airline aus Houston mit einer Yield- Verschlechterung von bis zu 12,5 Prozent. Link: Continental Airlines