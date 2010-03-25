Fliegerweb logo

Erholung auf US Markt

25.03.2010 PSEN
United777_400x263

Die Sommerbuchungen haben bei den amerikanischen Airlines gegenüber dem letzten Jahr angezogen.

Die Airlines veröffentlichen üblicherweise keine Zahlen zu frühzeitigen Buchungen, aber die Geschäftsführer und Industrieexperten bemerkten kürzlich eine starke Nachfrage für die Sommersaison, die sich besser als noch vor drei Monaten erwartet entwickelt. Die Airline Industrie war besonders hart von der Rezession getroffen worden und reagierten mit Kapazitätskürzungen und der Einführung neuer Tarife für gewisse Leistungen, die früher bereits im Ticketpreis inbegriffen gewesen waren. Trotz Zeichen der Erholung konnten die Fluggesellschaften ihre Preise in diesem Jahr noch nicht anheben.
Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.