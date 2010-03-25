Erholung auf US Markt

Die Sommerbuchungen haben bei den amerikanischen Airlines gegenüber dem letzten Jahr angezogen.

Die Airlines veröffentlichen üblicherweise keine Zahlen zu frühzeitigen Buchungen, aber die Geschäftsführer und Industrieexperten bemerkten kürzlich eine starke Nachfrage für die Sommersaison, die sich besser als noch vor drei Monaten erwartet entwickelt. Die Airline Industrie war besonders hart von der Rezession getroffen worden und reagierten mit Kapazitätskürzungen und der Einführung neuer Tarife für gewisse Leistungen, die früher bereits im Ticketpreis inbegriffen gewesen waren. Trotz Zeichen der Erholung konnten die Fluggesellschaften ihre Preise in diesem Jahr noch nicht anheben.