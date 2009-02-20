Boeing liefert ersten 777 Frachter
20.02.2009 RK
Am Donnerstag, dem 19. Februar, lieferte Boeing ihren ersten Boeing 777F Vollfrachter an Air France Cargo.Der moderne zweimotorige Grossfrachter von Boeing hat im letzten Sommer das Flugtestprogramm begonnne und wurde Anfangs Februar durch die amerikanische und europäische Luftfahrtbehörde zugelassen. Der moderne Boeing 777 Freighter kann mit 103 Tonnen nur unwesentlich weniger Fracht aufnehmen als der Boeing 747-400 Vollfrachter. Das grösste zweimotorige Flugzeug transportiert die Fracht jedoch Treibstoffeffizienter von A nach B. Den zweiten Boeing 777F kann Air France bereits in den nächsten Wochen in Seattle abholen, weitere Ablieferungen versuch Air France Cargo wegen der schlechten Nachfrage nach Luftfracht zu verzögern. Für den neuen Boeing 777F Frachter liegen bei Boeing 73 Bestellungen vor. Link: Boeing Link: Air France Haben Sie die Flieger Wochenschau von FliegerWeb schon gesehen?